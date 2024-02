Scoppia una rissa tra un 56enne e un gruppo di ragazzini – Calcio spagnolo

Oggi pomeriggio, intorno alle 17,40, è scoppiata una rissa al supermercato “il Gigante”, creando panico e caos tra i clienti in coda alla cassa. L’episodio ha coinvolto un uomo di 56 anni, accompagnato da sua figlia di 17 anni, e un gruppo di ragazzini minorenni.

Tutto è iniziato con uno scontro verbale acceso tra le due parti che, purtroppo, è presto sfociato in una vera e propria rissa. La situazione si è rapidamente aggravata, partendo dalla cassa e propagandosi con violenza nella galleria del centro commerciale.

Fortunatamente, il personale della sicurezza è intervenuto prontamente per porre fine all’alterco. Tuttavia, la situazione ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e addirittura di un’ambulanza. L’uomo coinvolto, ferito al naso e allo zigomo, è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Mentre l’uomo ferito riceveva assistenza medica, i Carabinieri hanno iniziato a raccogliere testimonianze e indagare sulle responsabilità degli scontri. Sia il padre che la figlia sono stati interrogati al fine di ricostruire l’accaduto nel dettaglio.

La polizia sta lavorando per identificare i ragazzini minorenni coinvolti nella rissa e adottare le misure del caso a seguito di questa spiacevole vicenda. Nel frattempo, il supermercato “il Gigante” ha espresso la propria solidarietà nei confronti delle persone coinvolte, ribadendo la volontà di garantire la sicurezza degli utenti.

Le autorità locali hanno richiamato alla calma e al rispetto reciproco, ricordando l’importanza di risolvere le controversie in modo pacifico e con il giusto dialogo. Incidenti come questo possono facilmente suscitare paura e tensione tra i clienti, motivo per cui la collaborazione di tutti è fondamentale per mantenere la tranquillità nei luoghi pubblici.

Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa vicenda, fornendo ulteriori dettagli non appena saranno disponibili.

