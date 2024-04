Stop della Rai al monologo sul 25 aprile, scontro tra Scurati e Meloni – Notizie – Agenzia ANSA

Il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile non trasmesso da Rai3

Il noto scrittore e docente Antonio Scurati ha recentemente scritto un monologo emozionante in occasione del 25 aprile, ma purtroppo la sua performance non è stata trasmessa da Rai3 come inizialmente previsto. Tuttavia, la conduttrice Serena Bortone ha deciso di leggere il monologo all’inizio della puntata di CheSarà, dando così la possibilità ai telespettatori di apprezzare le sue parole.

Il monologo di Scurati è diventato virale sul web e ha attirato l’attenzione della politica italiana, tanto che anche Giorgia Meloni ha deciso di condividerlo sui suoi social media. Tuttavia, la Rai ha rifiutato di pagare i 1.800 euro richiesti da Scurati per la sua performance, smentendo così le voci che circolavano in merito al compenso.

Scurati ha risposto alle accuse di Meloni, negando di aver chiesto un compenso e sottolineando l’importanza del suo monologo in un momento così delicato per il Paese. Anche Serena Bortone ha criticato la decisione della Rai di annullare il contratto con Scurati, sottolineando l’importanza della libertà di espressione.

Secondo Paolo Corsini di Rai, la decisione di annullare la partecipazione di Scurati è stata presa per motivi editoriali ed economici, ma non per censurare il suo messaggio. Tuttavia, Fratelli d’Italia ha chiesto chiarimenti alla Rai sul compenso di Scurati, sottolineando la necessità di trasparenza in queste vicende.

Infine, Maurizio Landini ha criticato l’oscuramento di Scurati e ha annunciato che il suo monologo sarà letto in diverse piazze e teatri il 25 aprile, per non dimenticare l’importanza di questa data storica per l’Italia.