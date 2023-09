Terremoto notturno ai Campi Flegrei, magnitudo 4.2 – Notizie – Agenzia ANSA

Terremoto di magnitudo 4.2 nella zona dei Campi Flegrei, avvertito anche a Napoli

Napoli, Italia – Un terremoto di magnitudo 4.2 ha scosso la zona dei Campi Flegrei questa mattina, avvertito anche a Napoli. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa si è verificata alle 3.35 del mattino a circa 3 km di profondità.

Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Tuttavia, la Protezione Civile ha richiesto verifiche nella zona di Coroglio e si sono verificati alcuni episodi di caduta di calcinacci in via Eurialo. Per garantire la sicurezza dei cittadini, una task force della manutenzione scolastica verificherà anche gli edifici delle scuole comunali.

Molti residenti di Napoli sono stati svegliati dal movimento tellurico e dalle sirene degli allarmi. Nella tarda serata di ieri, sono state registrate anche scosse di minore intensità. Il sindaco di Pozzuoli ha predisposto controlli agli edifici scolastici e ha sospeso l’attività didattica per precauzione.

Anas, l’azienda che gestisce le strade e le autostrade, ha attivato protocolli per verificare le strutture stradali, ma fortunatamente non sono stati riscontrati danni. Il terremoto è stato avvertito anche a Roma e Potenza.

Il sindaco di Napoli ha invitato alla calma e ha assicurato che la situazione viene seguita a livello istituzionale e scientifico. Nel frattempo, la circolazione ferroviaria nel Nodo di Napoli sta gradualmente riprendendo, mentre i tecnici stanno verificando lo stato delle linee.

A Pozzuoli, le scuole sono state chiuse per consentire le verifiche degli edifici scolastici. Un vertice in Regione Campania è stato convocato per aggiornare sulla situazione sismica e prendere eventuali misure necessarie.

Il terremoto ha causato preoccupazione tra i residenti della zona, ma le autorità stanno lavorando per assicurare la sicurezza della popolazione e monitorare attentamente la situazione.