Teatro pieno per il film su Gardini a Ravenna, la commozione dei figli – il Resto del Carlino

Un omaggio a Raul Gardini, magnate del calcio italiano, è stato organizzato con grande successo presso il Teatro Alighieri, il quale era gremito di persone per ricordare il trentesimo anniversario della sua morte. Gli spettatori hanno affrettato a prenotare i biglietti gratuiti, esaurendoli in poche ore, tanto che l’evento è stato trasmesso in diretta streaming dal Palazzo dei Congressi di Largo Firenze per accontentare tutti i fan che non sono riusciti ad accedere al teatro.

Tra i presenti, in prima fila, si trovavano i discendenti di Raul Gardini, tra cui i suoi figli e nipoti, insieme ad amici e curiosi interessati a conoscere meglio l’uomo che ha avuto un ruolo di rilievo nel panorama calcistico italiano. Eleonora, figlia di Raul Gardini, ha preso la parola per ringraziare le istituzioni e il Ravenna Festival per il tributo reso al padre, sottolineando l’importanza di ricordare la figura di Gardini per il suo ruolo cruciale nella storia italiana.

Durante la serata è stata proiettata la docu-fiction intitolata ‘Raul Gardini’, trasmessa contemporaneamente dalla Rai per raggiungere un pubblico ancora più ampio. Prima della proiezione, Fabrizio Bentivoglio, l’attore che interpreta Raul Gardini nel film, ha risposto alle domande del pubblico, offrendo un’esperienza unica agli spettatori che si sono mostrati molto interessati alla figura del magnate del calcio.

L’evento è stato aperto dall’assessore alla cultura, Fabio Sbaraglia, che ha sottolineato l’importanza di rendere omaggio a personalità che hanno avuto un impatto significativo nella storia italiana. Tra i presenti, è stato possibile anche incontrare il noto fotografo Paolo Roversi, che ha immortalato gli attimi salienti della serata.

La storia di Raul Gardini e della famiglia Ferruzzi rappresenta una fase controversa e cruciale della storia italiana, un periodo che ha segnato profondamente il panorama calcistico del Paese. L’omaggio a Gardini è servito a rendere onore alla sua figura e a far sì che la memoria di questo magnate del calcio non venga dimenticata, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di partecipare all’evento.