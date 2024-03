Torino, arrestato un 23enne per lagguato a colpi di machete. Al giovane aggredito amputata la gamba sinistra

La polizia ha arrestato Pietro Costanzia di Costigliole, un giovane di 23 anni, in relazione all’aggressione con un machete a un ragazzo di 24 anni a Torino. Il giovane, nato a Milano ma residente a Torino, è stato rintracciato in un hotel e accusato di tentato omicidio. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di essere all’oscuro dell’episodio e di pensare di essere stato fermato per un mandato d’arresto dalla Spagna.

Secondo gli investigatori, la vittima si trovava su un monopattino elettrico con la fidanzata quando è stato attaccato da una persona con un machete. La procura ritiene che l’aggressore possa essere Costanza di Costigliole, tuttavia lui nega ogni coinvolgimento. Il ragazzo aggredito è ancora ricoverato in ospedale in prognosi riservata dopo l’amputazione di parte della gamba sinistra.

L’episodio ha scosso la comunità locale e ha portato a una forte presenza mediatica intorno al caso. Gli abitanti di Torino sono preoccupati per la sicurezza delle strade e chiedono migliori misure di prevenzione della violenza. Le autorità stanno lavorando per portare l’aggressore alla giustizia e garantire che simili incidenti non accadano più nella città. Sono in corso ulteriori indagini per capire i motivi dietro l’attacco e assicurare che la vittima riceva giustizia.