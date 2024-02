Ucraina Russia, Biden insulta Putin durante evento elettorale. LIVE – Sky Tg24

Il fidanzato di Ksenia Karelina Kavana, Chris Van Heerden, è convinto che l’America riporterà a casa la ragazza dopo essere stata arrestata alla fine di gennaio e accusata di tradimento il 7 febbraio.

Van Heerden ha rivelato che Karelina non aveva idea di finire dietro le sbarre quando si era imbarcata su un volo da Istanbul alla Russia a gennaio. La giovane era entusiasta di tornare a casa in Russia per vedere i suoi nonni anziani nella sua città natale di Ekaterinburg.

Dopo aver trascorso quattro giorni di vacanza a Istanbul insieme, Karelina è partita per la Russia mentre Van Heerden è tornato in California. È stato proprio quando era tornato nella sua città che ha scoperto dell’arresto di Ksenia, affermando che la ragazza non aveva alcuna preoccupazione al mondo.

Chris Van Heerden si è detto fiducioso che le autorità faranno il possibile per riportare a casa la sua amata, sperando che tutta questa situazione si risolva al più presto. Resta la speranza che Ksenia Karelina possa tornare presto a casa, dove l’attendono i suoi cari.