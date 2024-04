A Madrid cè Tsitsipas sulla strada di Sinner

Rafael Nadal è pronto a fare il suo ritorno in un Masters 1000 dopo diversi mesi di assenza, mentre il giovane talento italiano Jannik Sinner è stato designato come testa di serie numero 1 al torneo di Madrid.

Sinner giocherà per la terza volta sulla terra battuta di Madrid e inizierà direttamente al secondo turno. Nel corso del torneo potrebbe incontrare giocatori del calibro di Sonego, Thompson, Jarry e Ruud, con la possibilità di sfidare Medvedev o Tsitsipas in semifinale.

Ma non sono solo Sinner e Nadal a far parlare di sé in questo torneo, infatti anche altri giovani talenti italiani come Cobolli, Musetti e Arnaldi sono presenti nel tabellone. Nel tabellone femminile, invece, ben quattro azzurre parteciperanno alla competizione.

Nadal inizierà il suo cammino contro Blanch e potrebbe vedersela con De Minaur al secondo turno. Sarà interessante seguire il percorso di questi talenti emergenti e delle stelle affermate nel torneo di Madrid. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Calcio spagnolo.