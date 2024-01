A Mariella Enoc la laurea honoris causa in Medicina – Avvenire rewritten in Italian as A Mariella Enoc la laurea honoris causa in Medicina

Mariella Enoc, nota nel campo del management nazionale e internazionale, è stata una delle promotori della creazione dell’Università del Piemonte Orientale (Upo).

Fondata nel luglio 1998, dopo uno scorporamento dall’Università di Torino, l’Upo ha avuto un notevole successo nel corso degli anni grazie all’ancoraggio territoriale supportato da Mariella Enoc.

Enoc ha scommesso sullo sviluppo dell’Upo veicolando risorse e investimenti nella ricerca, contribuendo così alla crescita occupazionale e all’aumento del livello di istruzione della popolazione locale.

Nel 2012, Mariella Enoc è entrata nel consiglio di amministrazione dell’Upo, mantenendo la sua posizione per 7 anni. Nel 2015, è diventata presidente dell’Irccs Ospedale Bambino Gesù di Roma, il più grande policlinico e centro di ricerca pediatrico d’Europa.

Enoc ha investito nella ricerca e ha avviato studi e sperimentazioni con istituti internazionali, portando il logo del Bambino Gesù anche in Paesi poveri. Ha aperto sedi distaccate, ambulatori e corsie attrezzate in questi Paesi e ha condiviso la sua conoscenza con nazioni più sviluppate.

Nel frattempo, l’Upo si è affermata come motore del territorio, contribuendo allo sviluppo occupazionale e aumentando il livello di istruzione e qualificazione della popolazione locale.

Per il suo impegno nell’assistenza ai pazienti fragili come bambini, anziani, disabili e pazienti affetti da malattie rare, Mariella Enoc ha ricevuto il titolo di dottore honoris causa in Medicina e chirurgia dall’Upo. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Repubblica e i ministri dell’Università e per la Pubblica Amministrazione.

Enoc ha inoltre ispirato la ricerca sull’invecchiamento, sull’industria della salute, sulla silver economy e sulla promozione della salute e degli stili di vita sani condotta dall’Upo.