Arrivederci a Whatsapp su alcuni modelli di smartphone e iPhone da giovedì 29 febbraio: quali e perché

WhatsApp potrebbe smettere di funzionare su alcuni modelli di smartphone a causa di versioni obsolete del sistema operativo

Secondo indiscrezioni, a partire dal 29 febbraio 2024 WhatsApp potrebbe non essere più disponibile su alcuni dispositivi con Android 5.0 e iOS 12 per motivi di sicurezza. Questa decisione potrebbe interessare smartphone Samsung, Huawei, LG e anche iPhone come iPhone 6 e 5s.

Anche se WhatsApp non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale in merito, è probabile che l’app smetterà di supportare i dispositivi con software obsoleto. Questo potrebbe far sì che molti utenti si trovino impossibilitati ad utilizzare l’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo.

Per garantire la sicurezza e la privacy, è consigliabile sostituire il telefono nel caso in cui non soddisfi i requisiti minimi richiesti da WhatsApp. Infatti, un sistema operativo datato e privo di aggiornamenti di sicurezza può rendere il dispositivo vulnerabile ad attacchi informatici.

Questa notizia potrebbe essere un campanello d’allarme per coloro che possiedono smartphone vecchi o non più supportati dai produttori. È importante tenere sempre aggiornato il sistema operativo del proprio telefono per evitare problemi di sicurezza e poter continuare ad utilizzare tutte le funzionalità delle app più popolari.