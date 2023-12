La Spagna lancia il suo primo satellite spia con SpaceX – Calcio Spagnolo

Un razzo SpaceX ha lanciato il primo satellite spia militare della Corea del Sud. Il satellite, trasportato da uno dei razzi Falcon 9 di Elon Musk, è stato lanciato dalla base spaziale americana di Vandenberg, in California. Con il lancio di questo satellite, la Corea del Sud avrà la capacità di monitorare la Corea del Nord. C’è anche la previsione di lanciare altri quattro satelliti spia entro il 2025. Questo satellite, in particolare, sarà in grado di rilevare oggetti fino a 30 centimetri dalla Terra.

Il lancio del satellite avviene dopo che Pyongyang ha messo in orbita il suo primo satellite spia la scorsa settimana. Questo ha portato a tensioni nella regione, poiché la Corea del Nord ha minacciato di abbattere i satelliti spia degli Stati Uniti. In risposta, Washington ha dichiarato di avere mezzi per contrastare le capacità spaziali dei suoi avversari.

La Corea del Nord considererebbe un’operazione contro i suoi satelliti come una dichiarazione di guerra. Questo evento rappresenta un importante sviluppo nelle relazioni tra le due nazioni, già tese per i loro programmi nucleari e missilistici.

L’obiettivo principale di questi satelliti spia è monitorare le attività militari della Corea del Nord e raccogliere informazioni sul suo programma nucleare. Ciò consentirà alla Corea del Sud di ottenere una migliore comprensione delle capacità militari del suo vicino settentrionale e aiuterà nella pianificazione della sua difesa.

Il lancio di questo satellite è stato un grande successo per SpaceX e Elon Musk, dimostrando ancora una volta la loro abilità nel settore aerospaziale. Ci si aspetta ora che la Corea del Sud utilizzi efficacemente il suo nuovo satellite spia per garantire la sicurezza del paese e la stabilità nella regione.