Biden avvisa Israele: Stop alle armi se invadete Rafah – Notizie – Agenzia ANSA

Scontro tra Biden e Netanyahu: minaccia di bloccare armi ad Israele

Nel mezzo della escalation di violenza tra Israele e Hamas a Gaza, si è creata una nuova tensione tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Biden ha minacciato di bloccare l’invio di armi ad Israele nel caso in cui l’Idf, le forze di difesa israeliane, entrasse a Rafah, città palestinese al confine con l’Egitto.

Netanyahu ha ribadito la determinazione di continuare contro Hamas anche senza il supporto degli Stati Uniti, sottolineando che Israele farà tutto il necessario per proteggere i suoi cittadini. Biden, al contrario, ha espresso il suo supporto all’idea di un embargo di armi contro Israele in caso di ingresso a Rafah.

Le reazioni politiche in Israele non si sono fatte attendere, con la destra radicale che ha criticato duramente Biden per la sua presa di posizione. Nel frattempo, si sta valutando un possibile cambiamento dei piani operativi dell’Idf a causa della minaccia degli Usa di fermare le armi.

I combattimenti a Rafah continuano senza tregua, mentre i negoziati per un cessate il fuoco al Cairo sembrano bloccati. Israele ha annunciato che continuerà a combattere Hamas fino alla sua distruzione, mentre un ministro israeliano ha accusato Biden di sostenere il gruppo terroristico palestinese.

Nel frattempo, un’operazione dell’Idf a Zeitun contro obiettivi di Hamas è in corso, mentre gli Stati Uniti minacciano di bloccare le armi ad Israele e valutano l’invio di ulteriori spedizioni militari. La situazione tra Hamas e Israele rimane tesa, con continue uccisioni da entrambe le parti.

Israele ha deciso di riaprire il valico di Kerem Shalom per consentire il passaggio degli aiuti umanitari a Gaza, nel frattempo che continuano gli scontri con gli Hezbollah al confine nord. La comunità internazionale è in attesa di sviluppi e di una possibile soluzione diplomatica per porre fine alla violenza in corso.