Borrell: portiamo fuori i Patriot e diamoli allUcraina. Oggi Kiev e Sahel sul tavolo – Il Sole 24 ORE

L’Unione Europea intensifica il sostegno militare in Ucraina durante l’escalation della guerra

Il alto rappresentante per la politica estera dell’UE, Josep Borrell, ha annunciato che l’Unione Europea invierà missili Patriot in Ucraina per intensificare il sostegno durante l’escalation della guerra. L’obiettivo è garantire una maggiore difesa aerea per Kiev, come sottolineato anche dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante la riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Capri.

La riunione del G7 a Capri ha affrontato anche le tensioni fra Israele e Iran, con l’annuncio di misure ritorsive e il supporto alla difesa aerea ucraina. Borrell ha esortato l’Europa a prendere la propria responsabilità in questa situazione e ad inviare i sistemi antimissile in Ucraina per contrastare l’escalation del conflitto.

Inoltre, Borrell ha lanciato un appello a Israele affinché eviti di attaccare Rafah per prevenire una catastrofe umanitaria in una zona densamente popolata. La riunione del G7 a Capri discuterà anche dei rapporti con l’Africa subsahariana, con particolare attenzione all’instabilità nel Sahel e alle ricadute sulla sicurezza europea.

La comunità internazionale si mobilita per affrontare le sfide globali e garantire la sicurezza in diverse aree critiche del mondo, mostrando un impegno concreto verso la pace e la stabilità.