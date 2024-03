Btp Valore 2024, oggi i tassi di rendimento definitivi: fino a che ora è possibile comprarli

Si è concluso oggi il collocamento dei Btp Valore 2024, titoli di Stato con scadenza fissata per venerdì 1 marzo 2024. Gli investitori hanno tempo fino alle ore 13 di oggi per acquistare i titoli, dopodiché verranno comunicati i tassi di rendimento definitivi.

I Btp Valore 2024 offrono un tasso di rendimento del 3,25% per i primi tre anni, che sale al 4% per gli ultimi tre anni. Inoltre, è previsto un premio fedeltà dello 0,7% per coloro che mantengono il titolo per l’intera durata di sei anni.

Il taglio minimo acquistabile è di mille euro, senza limiti massimi. I Btp Valore sono destinati agli investitori retail e possono essere acquistati tramite piattaforme di home banking o in filiale bancaria.

Durante il periodo di collocamento il codice Isin per i Btp Valore 2024 è IT0005583478. Si tratta di titoli che offrono interessi pagati ogni tre mesi e rappresentano un’opportunità di investimento interessante per coloro che cercano una redditività garantita nel medio termine.