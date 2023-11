Calcio spagnolo

Novembre è un mese importante per le scadenze fiscali in Italia e gli studi contabili sono al lavoro per compilare i modelli di reddito, tra cui il RU, l’ISA e il rigo RS 150. Tra le diverse scadenze previste per il 30 novembre ci sono la Liquidazione Periodica IVA del terzo trimestre del 2023, l’autoliquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e il secondo acconto delle imposte dirette del 2023.

Recentemente è stato introdotto un rinvio per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, il quale comprende anche altre imposte come le addizionali regionali e comunali, le imposte sostitutive dell’IRPEF, la cedolare secca sulle locazioni, l’IVIE e l’IVAFE. Questa disposizione riguarda le persone fisiche con partita IVA che dichiarano ricavi o compensi inferiori a €170.000 e hanno la possibilità di scegliere tra il versamento entro il 16 gennaio dell’anno successivo o in cinque rate mensili di uguale importo.

Tuttavia, ci sono perplessità riguardo ai criteri di esclusione dei contributi previdenziali e alla limitazione del numero delle rate. Inoltre, ci sono complicazioni riguardanti l’individuazione dei ricavi che superano i €170.000. Questa nuova interpretazione del concetto di ricavi può causare ritardi nell’aggiornamento dei software contabili utilizzati dagli studi professionali.

Di conseguenza, gli studi dovranno lavorare manualmente per selezionare e verificare le date corrette per i versamenti dovuti dai contribuenti interessati. Questo richiederà uno sforzo supplementare da parte degli studi contabili, che dovranno essere attenti affinché i contribuenti rispettino le scadenze fiscali in vigore.

Questa è solo una delle molte scadenze fiscali che le persone e le aziende devono affrontare durante il mese di novembre. È fondamentale essere a conoscenza di tutte le scadenze pertinenti e assicurarsi di adempiere alle proprie obbligazioni fiscali in modo tempestivo e corretto. Le informazioni fornite dai professionisti del settore contabile possono essere di grande aiuto per garantire il rispetto di tutte le scadenze e la corretta compilazione dei modelli di reddito.