Calcio spagnolo

Fedez risponde alle accuse di Morgan sul presunto episodio di violenza nel backstage di X Factor. Il cantante afferma di non aver toccato né aggredito Morgan, ma al contrario di essere stato avvisato da lui di gravi cose dette. Fedez minaccia di portare la questione in tribunale per far emergere la verità. Sostiene inoltre che Sky ha dovuto cacciare Morgan per comportamenti gravissimi verso altre persone, ripresi dalle telecamere.

In risposta alle accuse di una “cricca” che decide tutto a X Factor, Fedez sostiene di aver espresso la sua contrarietà alla scelta di Morgan come giudice a causa dei suoi precedenti poco professionali e aggressivi. Il cantante critica anche la gestione della situazione da parte di Sky, compresa l’infelice uscita omofoba “messa a tacere” con una donazione.

Fedez afferma che Sky non ha condiviso con lui e gli altri giudici il comunicato stampa e sembra che sia stato proprio lui a cacciare Morgan, paragonandolo a Licio Gelli e la sua P2.

