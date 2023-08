Calcio spagnolo

Il sito Olympics.com ha reso pubblica una guida completa al programma dei Campionati del mondo di ciclismo 2023, fornendo date e orari di tutti gli eventi. Questo evento riveste un’importanza particolare per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi nel 2024, in quanto assegnerà punti e quote per i ranking UCI. Durante gli undici giorni di gara che si svolgeranno a Glasgow, saranno messi in palio oltre 200 titoli mondiali e altrettante maglie iridate. Il calendario completo delle gare è disponibile sul sito ufficiale dei Campionati del mondo UCI 2023. Durante il periodo compreso tra il 3 e il 13 agosto, si terranno anche eventi U19 e juniores.

Durante i Campionati del mondo di ciclismo 2023, saranno organizzate anche discipline non olimpiche come BMX Flat, indoor cycling, gran fondo, paraciclismo su pista, paraciclismo su strada, trial, downhill mountain bike e maratona di mountain bike. Gli italiani potranno seguire l’evento in diretta televisiva su Rai Sport e Rai 2, mentre la trasmissione in streaming sarà disponibile su Rai Play. Inoltre, le piattaforme Eurosport 1, Sky Go, DAZN, Now, Discovery+, Eurosport.it e GCN+ trasmetteranno gli eventi per i loro abbonati.

Gli appassionati italiani di ciclismo potranno quindi godersi tutte le emozioni dei Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023, grazie alla copertura televisiva e online offerta dalle diverse piattaforme e reti nazionali. Sarà un’occasione unica per scoprire i futuri talenti della disciplina e sostenere gli atleti italiani che si contenderanno i titoli mondiali. Non resta che prepararsi per vivere undici giorni di sport e adrenalina allo stato puro.