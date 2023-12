Calcio spagnolo

Apple ha recentemente rilasciato iOS 17.2 per iPhone e iPadOS 17.2 per iPad, insieme al rilascio di HomePod 17.2 con la correzione di alcuni bug minori. Questi aggiornamenti portano diverse nuove funzionalità ed miglioramenti al sistema operativo, offrendo agli utenti un’esperienza ancora più avanzata.

Una delle novità più interessanti è l’introduzione dell’app Diario, che consente agli utenti di scrivere le proprie esperienze e momenti importanti della vita. Questo strumento promuove il benessere e la riflessione personale, permettendo alle persone di tenere traccia dei propri pensieri e delle proprie emozioni nel corso del tempo.

Inoltre, è stato aggiunto un pulsante “Traduci” come nuova opzione per il pulsante “Azione” degli iPhone 15 Pro. Questa funzione rende più facile la traduzione di testi o frasi in altre lingue direttamente dal proprio dispositivo, senza dover utilizzare app di terze parti.

La fotocamera su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max ha subito un notevole miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la velocità di messa a fuoco. Questo permette agli utenti di scattare foto ancora più nitide e dettagliate. Inoltre, è stata introdotta l’opzione video spaziale, che offre un’esperienza immersiva nella riproduzione dei video.

Nell’app Messaggi è stata aggiunta un’opzione per passare facilmente al primo messaggio non letto in una conversazione, semplificando così la gestione delle numerose conversazioni. Inoltre, è possibile aggiungere adesivi direttamente alle bolle, rendendo le conversazioni ancora più divertenti e personalizzate.

Inoltre, i Memoji sono stati aggiornati con nuove funzionalità, come ad esempio la possibilità di regolare la forma del corpo. Inoltre, è stata introdotta una Contact Key Verification per garantire una maggiore sicurezza nelle conversazioni.

L’app Meteo ha ricevuto una serie di miglioramenti, tra cui nuove visualizzazioni delle quantità di precipitazioni, nuovi widget e altre funzionalità come l’istantanea della mappa del vento e il calendario lunare interattivo. Questo rende l’app ancora più completa e utile per gli utenti che desiderano avere informazioni precise sulle previsioni meteorologiche.

Anche Apple Music ha ricevuto alcune novità interessanti. Adesso è possibile trovare una nuova playlist chiamata “Preferiti”, generata automaticamente in base ai brani preferiti nella libreria musicale. Inoltre, gli utenti hanno maggior controllo sulla cronologia di ascolto e sui consigli, rendendo l’esperienza di ascolto ancora più personalizzata.

Tra le altre novità introdotte con questi aggiornamenti, vi è il supporto di Siri per l’app Salute, miglioramenti di AirDrop, un nuovo widget Orologio digitale, la compilazione automatica avanzata nei documenti PDF e nuovi layout della tastiera.

Per installare iOS 17.2 o iPadOS 17.2, gli utenti possono semplicemente accedere alle Impostazioni del proprio dispositivo, selezionare “Generali” e “Aggiornamento software”. Da qui, sarà possibile scaricare ed installare l’aggiornamento in modo semplice e veloce.

Questi aggiornamenti rappresentano un ulteriore passo avanti nella costante evoluzione dei sistemi operativi di Apple, offrendo agli utenti nuove funzionalità e miglioramenti per un’esperienza ancora più soddisfacente.