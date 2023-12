Calcio spagnolo

La Borsa italiana si è rivelata una delle migliori performanti nel 2023, superando gli indici S&P 500 e Eurostoxx 50. In particolare, Piazza Affari ha registrato un impressionante aumento del 28%. Il Ftse Mib, l’indice principale della Borsa italiana, ha superato per la prima volta dalla crisi finanziaria del 2008 la soglia dei 30.000 punti, chiudendo a 30.315 punti.

Tra le principali aziende italiane, i titoli bancari hanno mostrato le prestazioni migliori, con Unicredit in testa con un aumento dell’85%. Al secondo posto si sono posizionate Leonardo (+82%) e Stellantis (+60%). Banca Mps (+58%) e Telecom Italia (+39%) hanno invece registrato una ripresa dopo anni difficili.

Tuttavia, non tutte le aziende italiane hanno avuto una performance positiva, poiché solo cinque titoli hanno mostrato un trend negativo, tra cui Diasorin (-29%). Nonostante questo, le principali aziende italiane hanno superato le borse europee e si sono posizionate al secondo posto, secondo solo al Nasdaq 100.

Le aziende italiane hanno adottato politiche di dividendi generose e buyback, seguendo l’esempio di Wall Street. Nonostante l’anno positivo, il multiplo a cui quotano le azioni italiane rimane relativamente basso.

Guardando avanti, le previsioni per i prossimi 12 mesi prevedono una crescita degli utili delle aziende italiane. Tuttavia, potrebbe essere difficile superare le stime a causa dei possibili tagli dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, che potrebbero influenzare negativamente il settore finanziario.

In definitiva, il mercato azionario italiano si è dimostrato solido e in crescita nel 2023, superando gli indici internazionali e posizionando le aziende italiane in una posizione di rilievo. Nonostante le sfide future legate alle politiche monetarie, le prospettive rimangono positive.