Calcio spagnolo: linasprimento delle rate dei mutui: quanti soldi in più si pagano ogni mese

Aumento delle rate dei mutui crea problemi economici alle famiglie italiane

L’incremento delle rate dei mutui è stato significativo, con un aumento medio di 212,43 euro al mese rispetto all’anno scorso. Questo è quanto emerge dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che ha evidenziato come questi aumenti stiano creando problemi economici alle famiglie italiane.

Il trend in costante rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea ha causato gravi ripercussioni per chi ha contratto mutui a tasso variabile. Secondo i dati dell’Osservatorio, la rata mensile di un mutuo a tasso variabile di 115mila euro e con durata di 25 anni è aumentata mediamente del 44% rispetto al 2022 e del 64% rispetto al 2021.

A complicare ulteriormente la situazione c’è il rincaro generale dei prezzi nel settore energetico e alimentare. Stipulando un mutuo a tasso fisso, la rata mensile sarebbe più costosa in media del 6% rispetto a un finanziamento alle stesse condizioni stipulato nel 2022. Questo mette in evidenza quanto sia urgente agire per affrontare l’emergenza dei mutui e fornire sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà nel pagare le rate.

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha proposto una soluzione per affrontare questa situazione critica. Si tratta di ampliare il fondo di solidarietà Gasparrini per i mutui sulla prima casa e consentire l’accesso anche a coloro che sono in ritardo di oltre 90 giorni con i pagamenti.

Altre soluzioni potrebbero essere la rinegoziazione del mutuo con rate sostenibili, come la possibilità di differire il pagamento di una parte degli interessi aggiuntivi maturati o aggiungere rate alla fine del piano di ammortamento per evitare interessi ulteriori.

È chiaro che è necessario agire con urgenza per affrontare l’emergenza dei mutui e fornire sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà nel pagare le rate. Solo attraverso una serie di misure efficaci sarà possibile alleviare il peso dei mutui sulle famiglie italiane e garantire un maggiore equilibrio finanziario.