Calcio spagnolo

Torna il Btp Valore, il Buono del Tesoro garantito dallo Stato, dedicato ai piccoli risparmiatori e al mercato retail. La terza emissione avrà una durata di sei anni e un premio fedeltà dello 0,7%. Le cedole saranno pagate ogni tre mesi con rendimenti crescenti nel tempo. Previsto un extra premio finale di fedeltà per chi detiene il Btp fino alla scadenza. Il titolo potrà essere acquistato a partire da un minimo di 1.000 euro. Si applicherà la tassazione agevolata pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma MOT della Borsa Italiana, offrendo così la possibilità di acquirenti di accedere in maniera semplice e sicura. Grazie all’utilizzo della piattaforma MOT, il titolo potrà essere acquistato attraverso home banking, in banca o all’ufficio postale.

Il Btp Valore rappresenta un’opportunità interessante per i risparmiatori italiani che cercano un investimento sicuro ma remunerativo. Il premio fedeltà dello 0,7% offre un incentivo aggiuntivo per mantenere il titolo fino alla scadenza, garantendo così un rendimento più elevato nel tempo. Inoltre, il Btp Valore viene garantito dallo Stato italiano, offrendo una maggiore sicurezza agli investitori.

Questa terza emissione del Btp Valore è stata pensata appositamente per i piccoli risparmiatori, consentendo loro di investire anche importi limitati a partire da soli 1.000 euro. Inoltre, grazie alla tassazione agevolata pari al 12,5% e all’esenzione dalle imposte di successione, il Btp Valore offre un vantaggio fiscale non trascurabile per gli investitori.

Per ulteriori informazioni e per procedere all’acquisto del Btp Valore, è possibile consultare i siti ufficiali del Ministero dell’Economia e Finanze e del Dipartimento del Tesoro, oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica dedicato: [email protected]. Questa è un’opportunità da non perdere per i risparmiatori italiani alla ricerca di un investimento sicuro e remunerativo.