Ilary Blasi, la conosciuta showgirl italiana, è stata ospite del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Durante l’intervista, ha rivelato di essere serena e felice nonostante la separazione da Francesco Totti, ex calciatore della Roma. Blasi ha ammesso di essersi sentita stupida per non essersi accorta della situazione che alla fine ha portato alla fine del suo matrimonio. Tuttavia, ha sottolineato che rivivere questa esperienza durante l’intervista è stata terapeutica e catartica per lei.

Nonostante i momenti difficili che ha vissuto, Blasi ha dichiarato che i momenti belli della sua vita superano quelli brutti. Non è ancora passato molto tempo dalla separazione e l’ex modella ha confessato di provare sensazioni miste, tra cui malinconia, nostalgia, tenerezza e allo stesso tempo gratitudine verso la storia che ha vissuto con Totti.

Durante l’intervista, Blasi ha inoltre rivelato di fare tutto di nuovo, nonostante le difficoltà affrontate. Ha compreso appieno la situazione quando Francesco Totti non si è presentato al suo compleanno, un colpo duro che ha segnato profondamente la sua anima.

Nonostante le sofferenze, la showgirl ha dichiarato che queste esperienze le hanno aiutato a vivere in modo diverso e che crede ancora nell’amore. La separazione da Totti, sebbene dolorosa, ha aperto nuove porte nella sua vita, dandole l’opportunità di crescere e trovare la sua vera felicità.

Queste dichiarazioni hanno suscitato grande interesse tra i fan di Calcio Spagnolo, che seguono con attenzione le vicende dei personaggi famosi legati al mondo del calcio. Ilary Blasi ha dimostrato di essere una donna coraggiosa e resiliente, in grado di affrontare le sfide della vita con determinazione e positività.

Questo sarà un capitolo importante nella vita di Blasi, che sicuramente continuerà a sorprendere il pubblico con la sua grinta e il suo carisma.