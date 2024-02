Calcio spagnolo

Il principe Harry è atterrato a Londra da solo per stare vicino al padre, re Carlo III, che è stato diagnosticato un cancro. La moglie di Harry, Meghan, e i loro figli sono rimasti negli Stati Uniti. Harry si è recato immediatamente a Clarence House per incontrare il padre. Questa visita viene interpretata come un gesto filiale e un segnale riconciliatorio dopo le frizioni con la Royal Family. Non è ancora previsto un incontro tra Harry e suo fratello, William.

Re Carlo è stato visto in pubblico per la prima volta dopo l’annuncio della diagnosi. Re Carlo e la regina Camilla si sono diretti a Buckingham Palace per un elicottero per recarsi nella loro residenza di campagna. Kate, moglie di William, è in convalescenza dopo un’operazione. Si spera che la malattia del padre possa essere l’occasione per una riconciliazione tra Harry e William.

La stampa britannica reagisce con shock e ottimismo all’annuncio del cancro di re Carlo. L’ottimismo prevale sulla diagnosi precoce e non si ipotizzano scenari di abdicazione. La regina Camilla è descritta come la “roccia” del re e della nazione. La comunicazione della diagnosi è stata rapida e trasparente, a differenza del passato. Camilla è considerata il vero “capo della Firm” e la vicaria del consorte.

