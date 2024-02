Calcio spagnolo

Il colosso dell’acciaio ArcelorMittal potrebbe trovarsi in rotta di collisione con il governo italiano a causa di presunte violazioni dell’accordo di investimento. Il governo ha annunciato la nomina imminente di commissari straordinari per gestire la situazione di crisi nel settore siderurgico.

Sono stati presentati provvedimenti a tutela dei lavoratori, tra cui la cassa integrazione garantita fino al 2024 e l’intenzione di mettere in campo un ammortizzatore sociale unico per garantire la continuità produttiva dell’ex Ilva.

Si sta valutando la possibilità di escludere ArcelorMittal per facilitare l’ingresso di nuovi investitori privati, mentre Acciaierie d’Italia ha richiesto un concordato preventivo. Mittal ha espresso sorpresa e delusione per la richiesta di amministrazione straordinaria, sottolineando di aver partecipato in modo pieno e in buona fede alle discussioni per raggiungere un accordo equo.

Oltre ai timori legati alla procedura di amministrazione straordinaria, ci sono preoccupazioni legate alla mancanza di documentazione da parte di Acciaierie d'Italia. La situazione si preannuncia complessa e il settore siderurgico italiano potrebbe essere destinato a profondi cambiamenti.