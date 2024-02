Calcio spagnolo

Le truppe russe hanno continuato a avanzare a Zaporizhzhia in Ucraina nella giornata di martedì, con il presidente Zelensky che si è trovato in prima linea per affrontare la situazione. Nel frattempo, l’oppositore politico russo Alexei Navalny ha richiesto un’indagine indipendente da parte dell’Unione Europea, che è pronta ad imporre ulteriori sanzioni contro la Russia.

Nel frattempo, in Spagna è stato trovato morto il pilota russo disertore che aveva rubato un elicottero per sfuggire al suo Paese. L’ambasciatrice USA in Ucraina ha dichiarato che gli Stati Uniti sono completamente concentrati sull’aiuto alla nazione, mentre un ex informatore dell’FBI è stato arrestato per false dichiarazioni su Joe Biden e suo figlio Hunter.

Altre notizie includono l’omaggio reso da Borrell dell’UE insieme a Kiev alla memoria dei caduti in Ucraina, i primi risultati ottenuti dalle truppe russe dopo mesi di guerra ad Avdiivka e la convocazione dell’ambasciatore russo da parte della Farnesina per il caso Navalny.

La situazione in Ucraina ha portato al richiamo di aiuto alla Croce Rossa da parte di Kiev per i prigionieri uccisi dai russi ad Avdiivka, mentre il G7 si prepara ad inasprire le sanzioni contro la Russia durante il vertice in videoconferenza. Putin ha ribadito la disponibilità ai colloqui, ma ha sottolineato la necessità di evitare dichiarazioni ostili.

Infine, la madre di Navalny ha deposto fiori davanti all’edificio che ospita i prigionieri politici a Salekhard, mentre il presidente russo ha riconosciuto l’Italia come alleata e vicina alla Russia. Questi articoli offrono una panoramica completa delle ultime notizie sulla guerra in corso in Ucraina, mettendo in luce le implicazioni geopolitiche e umanitarie in gioco.