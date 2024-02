Calcio spagnolo

La sindrome della vescica iperattiva colpisce soprattutto le donne sopra i 40 anni di età ed è caratterizzata da un’alterata regolazione delle centraline nervose che controllano il riempimento e lo svuotamento della vescica. I sintomi includono l’urgenza di urinare, minzioni frequenti di giorno e di notte, e talvolta perdita involontaria di urina. Le cause principali sono legate al tessuto che riveste internamente la vescica e al muscolo detrusore che la circonda.

Per diagnosticare la sindrome, è necessaria una visita urologica e specifici test diagnostici. I rimedi possono includere cambiamenti comportamentali come limitare il consumo di liquidi e fumo, perdere peso e esercizi per il pavimento pelvico. Nei casi più gravi, possono essere prescritti farmaci antimuscarinici, beta-3 agonisti, stimolazione del nervo tibiale, tossina botulinica e neuromodulazione sacrale.

In situazioni rare, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per aumentare la capacità della vescica. È importante consultare un medico specialista per individuare il trattamento più adatto a ciascun paziente. La sindrome della vescica iperattiva può compromettere la qualità della vita, ma con una corretta diagnosi e terapia, è possibile gestire e migliorare i sintomi.