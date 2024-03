Calcio spagnolo – E’ il 744° giorno di guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha chiarito che se il presidente russo Putin attaccherà un Paese membro della Nato, anche l’Italia dovrà intervenire militarmente. Questa dichiarazione arriva mentre Zelensky è in visita ufficiale in Turchia, dove sta cercando sostegno internazionale per risolvere la crisi.

Nel frattempo, il vicepresidente russo Medvedev ha dichiarato che l’obiettivo dell’attacco a Odessa non era Zelensky, mentre il carcere in cui è morto l’oppositore russo Navalny è stato posto sotto sanzioni dell’Unione Europea.

Nel tentativo di trovare una soluzione politica alla crisi, l’inviato cinese Li Hui ha visitato Kiev, mentre un attacco russo nella regione di Kharkiv ha lasciato due feriti.

Negli Stati Uniti, il presidente Biden ha ribadito che non invierà truppe in Ucraina e ha accusato il suo predecessore Trump di volersi sottomettere a Putin. Biden ha inoltre dichiarato che l’Ucraina potrà sconfiggere Putin solo con il sostegno militare degli Stati Uniti.

Intanto, l’Ambasciata Usa in Russia ha emesso un avviso sul rischio di attentati a Mosca e si è tenuto il funerale del volontario lituano Tadas Tumas a Kiev.

Infine, lo street artist napoletano Jorit ha posto delle domande a Putin durante un forum internazionale, mentre i ministri francesi e italiani hanno discusso sulla cooperazione bilaterale e sulla crisi in Ucraina. La situazione in Ucraina continua dunque ad essere tesa, con l’Italia che potrebbe essere chiamata a intervenire militarmente in caso di attacco da parte della Russia.