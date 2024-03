Calcio spagnolo

La famiglia reale britannica si è trovata al centro di una nuova polemica a seguito della pubblicazione di una foto ritoccata di Kate Middleton e dei suoi tre figli. La duchessa di Cambridge ha ammesso di aver modificato l’immagine due volte utilizzando software Adobe, per renderla più gradevole esteticamente.

Tuttavia, l’effetto della ritocca ha avuto conseguenze disastrose per la famiglia reale, con diverse agenzie di stampa che hanno deciso di ritirare l’immagine dalle loro librerie. Esperti di immagine hanno commentato che il lavoro di ritocco è stato eseguito in modo poco professionale, sollevando sospetti e interrogativi sul perché la foto originale non sia stata diffusa da Kensington Palace.

Antonio Caprarica, noto esperto di comunicazione, ha dichiarato che il ritocco della foto rappresenta un grave errore da parte del palazzo reale, e ha criticato la mancanza di una risposta adeguata alle critiche e ai dubbi sollevati. Kate Middleton stessa si è detta distrutta dalla confusione causata dall’episodio, e ha ammesso di aver agito per cercare di migliorare l’immagine.

Resta da capire quando sia stata scattata la foto e quali siano le ragioni per cui sia stata ritoccata. In ogni caso, la vicenda ha messo in luce la fragilità della comunicazione della famiglia reale, che si ritrova nuovamente al centro di una tempesta mediatica per via di un’immagine ritoccata in modo maldestro.