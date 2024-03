Calcio spagnolo

Luca Manzoni, geometra di 51 anni, è morto tragicamente per schiacciamento in un’azienda agricola a Valdidentro. L’uomo, dipendente della ditta Blc Costruzioni edili di Carate Brianza, provincia di Monza, è stato travolto da pannelli di legno massello durante le fasi di scarico.

Le cinghie di bloccaggio si sono allentate improvvisamente, facendo cadere i pesanti pannelli su Manzoni, il cui peso stimato superava i 300 chilogrammi. Nonostante i tentativi disperati da parte dei sanitari e dei vigili del fuoco per salvarlo, purtroppo ogni sforzo è stato vano.

Al lavoro per ricostruire l’accaduto ci sono i Carabinieri di Tirano e gli ispettori di Ats della Montagna, mentre un magistrato giunto da Sondrio ha effettuato un sopralluogo sul luogo dell’incidente.

Questa tragica notizia ha scosso la comunità locale e ha messo in luce l’importanza della sicurezza sul lavoro. La famiglia di Luca Manzoni e i suoi colleghi sono stati profondamente colpiti da questo evento e chiedono che vengano prese tutte le misure necessarie per evitare che simili tragedie possano accadere in futuro.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sull’indagine in corso e sui provvedimenti che verranno presi per garantire che incidenti del genere non si ripetano mai più.