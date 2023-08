Roberto Mancini, dopo un periodo di successo come commissario tecnico della Nazionale italiana, ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo. La decisione, secondo Mancini, è puramente personale e ha ringraziato il presidente della Federazione italiana del calcio, Gabriele Gravina, per la fiducia riposta in lui durante il suo mandato.

Tuttavia, sembra che Mancini non rimarrà lontano dal calcio per molto tempo. Ci sono voci che lo indicano come possibile allenatore della nazionale dell’Arabia Saudita, ruolo che potrebbe assumere a breve.

Nel frattempo, la Federazione italiana del calcio ha già iniziato i contatti con possibili sostituti per Mancini. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Luciano Spalletti e Antonio Conte, entrambi allenatori di successo con esperienze nel calcio internazionale.

Ma un giornalista esperto di calcio, Maurizio Pistocchi, ha suggerito un nome rivoluzionario come possibile allenatore della Nazionale italiana: Zdenek Zeman. Pistocchi ha descritto Zeman come un allenatore capace di dare gioco, con un’idea e un’etica dello sport e della vita. Inoltre, Pistocchi ha sottolineato che la scelta di Zeman sarebbe “rivoluzionaria” per la Nazionale italiana, in quanto l’allenatore stesso ha subito le conseguenze di un sistema corrotto nel calcio.

L’auspicio è che Zeman possa portare lavoro, serietà e professionalità alla squadra nazionale italiana, che negli ultimi anni ha attraversato un periodo di risultati altalenanti. Speriamo che la Federazione italiana del calcio prenda in considerazione questa proposta e consideri le qualità e l’esperienza di Zdenek Zeman come possibile nuovo allenatore della Nazionale italiana.