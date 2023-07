Calcio spagnolo

Armored Core VI segna il ritorno di From Software alla sua vecchia saga di mecha. Il sesto capitolo ha il compito di rinvigorire la saga e le aspettative sono alte. Il gioco può essere ordinato su Amazon. I trailer mostrano che le intenzioni del gioco sono molto buone. Armored Core VI è unico perché girerà a 120fps, un record per From Software. La fluidità del gioco può essere impostata a 30, 60, 90 e 120fps. Questa impostazione può fare la differenza nel gameplay di un gioco frenetico come questo. Non è chiaro se questa possibilità verrà impiegata anche sulle versioni console. Armored Core VI sarà disponibile su tutte le piattaforme.

