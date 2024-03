Calcio spagnolo

I listini europei si mostrano prudenti dopo una serie positiva, in attesa della possibile riduzione dei tassi da parte della Fed e della BCE. Il FTSE MIB di Piazza Affari si mantiene vicino alla parità, con un’attenzione particolare al rischio bancario.

In Spagna si seguono da vicino gli aggiornamenti sull’inflazione, mentre in Svezia si è in attesa della decisione sui tassi da parte della Banca Centrale. Venerdì le Borse chiuderanno per le festività pasquali, mentre negli Stati Uniti si attendono i dati sull’inflazione PCE.

Nel mercato azionario, Nexi registra una crescita grazie alle voci su un possibile accordo con UniCredit, mentre Mps perde terreno a causa della cessione di un pacchetto del MEF. Lo spread tra i BTp e i Bund si mantiene stabile a 130 punti, con un calo dei rendimenti sui BTp.

L’euro si attesta a 1,0824 dollari e 164,13 yen, registrando un minimo del 1990 per lo yen rispetto al dollaro. La situazione dei mercati finanziari europei resta dunque delicata, in attesa di sviluppi futuri legati alle politiche monetarie delle principali banche centrali.