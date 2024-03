Calcio spagnolo

Il nuovissimo Apple MacBook Air in promozione su Amazon: sconto del 15% sul modello del 2022 con processore Apple M2

Il computer portatile Apple MacBook Air è considerato uno dei migliori notebook attualmente in circolazione e, per tutti gli appassionati della tecnologia, ecco una notizia da non perdere: il prodotto è in promozione su Amazon nella sua versione del 2022 equipaggiata con il potente processore Apple M2.

Il MacBook Air vanta un display Liquid Retina da 13,6 pollici, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD, garantendo prestazioni eccellenti e una risoluzione brillante per il massimo del comfort visivo.

Questo modello è disponibile in una elegante colorazione Mezzanotte, ma sul sito sono presenti anche altre opzioni per accontentare tutti i gusti dei consumatori più esigenti.

Il prezzo consigliato per questo MacBook Air è di 1349 euro, ma grazie allo sconto del 15% offerto da Amazon, è possibile acquistarlo a soli 1149 euro, con uno sconto di ben 200 euro.

Inoltre, il pacchetto include anche un alimentatore USB-C da parete e un cavo da USB-C a MagSafe, per garantire una ricarica veloce e sicura in ogni situazione.

È importante sottolineare che su Amazon sono disponibili diverse varianti di questo MacBook Air, con colorazioni e tagli di memoria diversi, quindi i prezzi potrebbero variare e non essere allineati con quanto indicato in questo articolo.

Non lasciarti sfuggire questa eccezionale offerta e portati a casa il MacBook Air del 2022 a un prezzo vantaggioso, per godere di un notebook di alta qualità che si distingue per design, prestazioni e affidabilità.