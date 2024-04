Calcio spagnolo: per il 100% della dose giornaliera ecco quanti e quali vegetali mangiare

La vitamina C è essenziale per la salute e il benessere del nostro corpo. Conosciuta per il suo ruolo nel sostenere il sistema immunitario e per le sue proprietà antiossidanti, questa vitamina è fondamentale per la salute della pelle, la formazione del collagene, la guarigione delle ferite, la salute vascolare e molte altre funzioni cruciali.

Nonostante l’importanza della vitamina C, non esiste un accordo univoco sui livelli di assunzione raccomandati. Secondo l’OMS, circa 45 mg al giorno sono sufficienti, mentre i Livelli di Assunzione di Riferimento per la popolazione italiana (LARN) suggeriscono un’integrazione di circa 90-95 mg al giorno.

La biologa nutrizionista Gaia Gottardi sottolinea che i fumatori dovrebbero aumentare l’assunzione di vitamina C di almeno 45 mg al giorno per contrastare gli effetti dannosi del fumo sul corpo. Il fumo infatti aumenta lo stress ossidativo e il rischio di malattie legate all’infiammazione, rendendo ancora più fondamentale un’adeguata assunzione di questa preziosa vitamina.

Assicurarsi di assumere adeguate quantità di vitamina C attraverso una dieta ricca di frutta e verdura può contribuire a mantenere il nostro corpo sano e protetto dagli agenti esterni dannosi. Pertanto, non dimentichiamo di includere alimenti come arance, limoni, fragole, kiwi, peperoni e broccoli nella nostra alimentazione quotidiana per trarre tutti i benefici di questa fondamentale vitamina.