Calcio spagnolo

A partire dal 1° luglio, i clienti domestici che non richiedono il rientro alla Maggior Tutela potranno passare automaticamente al Servizio a Tutele Graduali. Questa è una delle novità introdotte dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) per garantire maggiore tutela ai consumatori nel mercato dell’energia.

I clienti che desiderano tornare alla Maggior Tutela possono farlo utilizzando il motore di ricerca sul sito Arera. L’Autorità ha precisato che coloro che attualmente si trovano nel mercato libero hanno il diritto di chiedere il rientro nella Maggior Tutela entro il 30 giugno 2024. Per effettuare la richiesta, è necessario rivolgersi all’esercente nel proprio Comune o contattare il numero verde gratuito dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente di Arera.

Il Codacons si è dichiarato pronto ad assistere gli utenti che incontrano ostacoli nel rientro al mercato tutelato e si impegna a denunciare eventuali comportamenti scorretti degli operatori alle autorità competenti. Si invita quindi i consumatori a segnalare al Codacons eventuali disservizi legati al rientro alla Maggior Tutela, al fine di garantire il corretto operato delle società dell’energia.

Questa misura mira a proteggere i consumatori e a garantire una maggiore trasparenza nel settore dell’energia, assicurando che i clienti possano scegliere la soluzione più vantaggiosa per le proprie esigenze. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile consultare il sito web di Arera o contattare il Codacons per assistenza.