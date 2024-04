Calcio Spagnolo

Questa sera in TV (11 aprile) c’è una varietà di film e programmi da non perdere. Tra gli appuntamenti c’è l’Isola dei famosi in differita e lo stop a Le Iene Inside. La lista dei migliori programmi in onda oggi, giovedì 11 aprile, in prima serata va dalla sfida tra i talk di attualità a grandi film americani.

Riccardo Greco, Web Editor di Linkedin, si avvicina all’editoria studiando all’IED come Fashion Editor e specializzandosi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza. Collabora con alcune testate ed uffici stampa.

Cosa vedere stasera in TV? Ecco quali appuntamenti ti attendono tra i palinsesti della prima serata di giovedì. Tornano in TV le iconiche Ashley e Mary-Kate Olsen e alla solita sfida del giovedì tra Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio e Splendida Cornice di Geppi Cucciari si aggiunge il mostro sacro dell’Isola dei Famosi di Luxuria che debutta al giovedì dopo l’esordio assoluto di lunedì scorso. Da segnalare lo stop dell’appuntamento del giovedì con Le Iene Inside, sostituito su Italia 1 dal film Kingsman: Il cerchio d’oro.

Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.