Calcio spagnolo

La tensione in Medio Oriente: l’Iran minaccia Israele dopo l’attacco a Damasco

In Iran la vita continua normalmente nonostante le minacce di un attacco imminente da parte del regime degli ayatollah contro Israele in seguito al bombardamento del consolato persiano a Damasco. Il mondo intero è in allerta dal tragico attacco del 1 aprile, attribuito a Israele, che ha causato la morte di alti esponenti della Guardia rivoluzionaria iraniana.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso grande preoccupazione per la situazione molto tesa nella regione e ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri dell’Iran per invitare alla prudenza. Tajani ha sottolineato l’importanza di proteggere i militari italiani che si trovano al confine tra Libano e Israele, nonché di garantire il regolare traffico mercantile attraverso il canale di Suez e il Mar Rosso.

Intanto, gli Houthi hanno assicurato che non attaccheranno le navi mercantili che non trasportano armi dirette verso Israele, come riferito dal ministro degli Esteri. La comunità internazionale resta in attesa di sviluppi e spera in una risoluzione pacifica della situazione, evitando uno scenario di guerra imminente.