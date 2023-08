Giovedì inizieranno le procedure per il riversamento dell’acqua radioattiva nella cisterna dello stabilimento nucleare di Fukushima. Il premier giapponese Fumio Kishida ha preso questa decisione dopo aver ispezionato la centrale e aver incontrato le associazioni locali dei pescatori. La Cina e l’industria ittica locale sono contrari alla decisione del governo di Tokyo, temendo per la reputazione dei prodotti alimentari provenienti da Fukushima. La Tokyo Electric Power ha spiegato che i serbatoi sono quasi pieni e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha stabilito che il piano del governo giapponese è sicuro e ha un impatto trascurabile. L’Agenzia manterrà una presenza in loco per il monitoraggio delle rilevazioni in tempo reale e fornirà dati alla comunità globale. Il premier nipponico ha dichiarato che il Giappone comunicherà il piano con trasparenza e minimizzerà eventuali danni alla reputazione dell’area. La Cina ha introdotto test di radiazioni sui prodotti ittici provenienti dal Giappone, aumentando le tensioni diplomatiche con Tokyo. Il governatore di Hong Kong ha ordinato tagli all’importazione di alcuni prodotti alimentari giapponesi per proteggere la sicurezza alimentare e la salute pubblica.

Giovedì, il premier giapponese Fumio Kishida ha annunciato che le procedure per il riversamento dell’acqua radioattiva nella cisterna dello stabilimento nucleare di Fukushima inizieranno nei prossimi giorni. Questa decisione è stata presa dopo un’ispezione del sito e un incontro con le associazioni locali dei pescatori. Tuttavia, la Cina e l’industria ittica locale sono fortemente contrari a questa decisione, temendo per la reputazione dei prodotti alimentari provenienti da Fukushima.

La Tokyo Electric Power (TEPCO), l’azienda responsabile dello stabilimento nucleare, ha spiegato che i serbatoi di stoccaggio dell’acqua contaminata sono quasi pieni e non possono più accogliere ulteriori quantità. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA), il piano del governo giapponese è sicuro e ha un impatto trascurabile sull’ambiente e sulla salute pubblica. L’IAEA manterrà una presenza in loco per monitorare costantemente le rilevazioni in tempo reale e fornire dati alla comunità internazionale.

Il premier nipponico ha assicurato che il Giappone condividerà il piano con trasparenza e che verranno adottate misure per minimizzare eventuali danni alla reputazione dell’area. Tuttavia, la Cina ha introdotto test di radiazioni sui prodotti ittici provenienti dal Giappone, aumentando le tensioni diplomatiche tra i due Paesi. Il governatore di Hong Kong ha addirittura ordinato tagli all’importazione di alcuni prodotti alimentari giapponesi per proteggere la sicurezza alimentare e la salute pubblica.

I cittadini e le autorità di tutto il mondo rimangono preoccupati per le conseguenze ambientali e per la sicurezza dei prodotti alimentari provenienti da Fukushima. Sarà fondamentale una gestione accurata dell’acqua radioattiva e una comunicazione trasparente da parte del governo giapponese per ristabilire la fiducia internazionale. Calcio Spagnolo seguirà da vicino gli sviluppi di questa situazione in corso.