Calcio spagnolo

Microsoft ha recentemente annunciato di aver iniziato a testare l’inserimento di pubblicità nel menù Start di Windows 11, nello specifico nella sezione “raccomandati”. Le pubblicità saranno utilizzate per suggerire agli utenti alcune app da scaricare o utilizzare per diversi utilizzi.

Fino ad ora, la sezione “raccomandati” nel menù Start riportava raccomandazioni sui file, ma con questa novità inizierà a suggerire app agli utenti. È importante sottolineare che al momento il test sarà visibile solo ai Windows Insider nel Canale Beta negli Stati Uniti, mentre non sarà esteso ai dispositivi commerciali e quelli gestiti da organizzazioni.

Si tratta di una fase dell’evoluzione del sistema operativo, dunque è ancora presto per prevedere come si svilupperà la questione. Tuttavia, è evidente che Microsoft sta puntando a utilizzare lo spazio nel menù Start per promuovere le proprie app e servizi, creando un’ulteriore fonte di guadagno attraverso la pubblicità.

Resta da vedere come gli utenti reagiranno a questa novità e se influenzerà in qualche modo l’esperienza d’uso di Windows 11. Per ora, bisogna aspettare ulteriori sviluppi da parte di Microsoft e continuare a seguire da vicino l’evoluzione del sistema operativo.