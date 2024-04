Il video sfuocato diventa perfetto: lo abbiamo visto fare nei film, lIA di Adobe lo rende reale

La tecnologia VideoGigaGAN di Adobe sta rivoluzionando il mondo dei video a bassa risoluzione. Utilizzando una Generative Adversarial Networks, questa tecnologia è in grado di migliorare i dettagli nei video con risultati sorprendenti.

Grazie all’adattamento di GigaGAN per i video, si garantisce una coerenza temporale tra i frame, mentre l’uso di tecnologie come i Temporal Attention Layer permette di manipolare i video in modo ancora più dettagliato.

Il problema dell’aliasing nelle immagini è stato risolto trasmettendo le caratteristiche ad alta frequenza direttamente ai layer finali del decodificatore, ottenendo risultati convincenti con un ingrandimento di 8x dai frame 128×128 ai 1024×1024.

Tuttavia, ci sono ancora delle difficoltà con video molto lunghi e oggetti di piccole dimensioni. Per ovviare a questo problema, alcuni risultati vengono generati artificialmente per completare le informazioni mancanti, come pori della pelle e ciglia.

In conclusione, la tecnologia VideoGigaGAN di Adobe sta facendo passi da gigante nel migliorare la qualità dei video a bassa risoluzione, aprendo nuove opportunità nel mondo della produzione video.