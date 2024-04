Calcio spagnolo

Il vescovo Mar Mari Emmanuel è stato accoltellato durante la messa in una chiesa a Wakeley, in un attacco che ha scosso la comunità religiosa. Fortunatamente, nessuno dei feriti si trova in gravi condizioni, ma l’atmosfera intorno alla chiesa è stata definita come tesissima.

Il vescovo è noto per le sue posizioni ultra conservatrici sui diritti delle persone LGBTQ+ e per le teorie complottiste sul Covid, che lo hanno reso oggetto di controversie nel passato. L’aggressione è stata trasmessa in diretta su YouTube, mostrando l’attacco contro i due religiosi.

L’aggressore è stato identificato come un quindicenne, arrestato dalla polizia che lo ha salvato dal linciaggio e lo ha portato in un luogo sicuro. Non è chiaro il motivo dell’attacco, ma è probabile che il minore abbia pianificato l’assalto.

I reparti antisommossa sono intervenuti con spray al peperoncino per calmare la situazione intorno alla chiesa. Questo è il secondo attacco con coltello avvenuto a Sydney in sole 36 ore, ma al momento è difficile stabilire un collegamento tra i due fatti.

Le condizioni dei due religiosi sono gravi ma stabili, mentre il vescovo Emmanuel è noto per le sue posizioni contro la comunità LGBTQ+ e per essere un sostenitore del movimento no vax. Il quindicenne, già noto alla polizia, sembra essere coinvolto in un gesto che ha scosso l’intera comunità religiosa e le autorità locali.