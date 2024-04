Calcio spagnolo – Vi spiego perché lemergenza dengue sarà simile al Covid.

La Dengue continua a preoccupare l’Italia: 117 casi segnalati nel Paese finora nel 2024

Secondo i recenti dati, dall’inizio dell’anno all’8 aprile 2024, in Italia sono stati registrati 117 casi di Dengue, tutti associati a viaggi all’estero e prevalentemente concentrati nel nord-centro del Paese. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha sottolineato che l’Italia è stata il primo Paese europeo ad adottare misure anti-Dengue alle frontiere, con l’obiettivo di prevenire ulteriori casi nel Paese.

Nel frattempo, in Argentina l’epidemia di Dengue ha colpito duramente, causando oltre 230.000 contagi e 161 decessi nel corso del 2024. Una delle principali difficoltà affrontate nella lotta contro la malattia in Argentina è stata la carenza di repellenti antizanzare, con prezzi elevati e prodotti spesso introvabili nei negozi e nelle farmacie. Anche se il vaccino contro la Dengue è disponibile in farmacia, al momento non è offerto gratuitamente né consigliato.

La Dengue è una malattia virale trasmessa dalle zanzare, che provoca sintomi come febbre alta, mal di testa, dolori muscolari e vomito. Attualmente non esiste un trattamento specifico per la malattia, ma le cure di supporto comprendono il riposo e l’assunzione di liquidi. Tuttavia, la buona notizia è che il vaccino contro la Dengue è stato recentemente approvato anche in Italia e si prevede che arrivi presto nelle Aziende Sanitarie Locali del Paese.

Uno studio ha dimostrato che anche le persone infette per la prima volta possono ammalarsi gravemente, non solo coloro che hanno già contratto la malattia in passato. Pertanto, è urgente adottare strategie vaccinali efficaci e sicure per proteggere la popolazione dalla Dengue e prevenire la diffusione della malattia.