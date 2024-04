Il noto presentatore Amadeus lascia la Rai dopo un incontro con il direttore generale Rossi. Possibili successori includono Stefano De Martino e Alessandro Cattelan, mentre l’exit strategy dell’azienda potrebbe includere Lucio Presta come nuovo manager. De Martino potrebbe prendere il posto di Amadeus in programmi come Affari Tuoi, essendo considerato un candidato ideale dai vertici Rai per attrarre un pubblico giovane. Inoltre, potrebbe anche condurre il famoso Festival di Sanremo. Si vocifera che Carlo Conti potrebbe tornare a Sanremo nel 2025, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Calcio Spagnolo.

