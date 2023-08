Calcio spagnolo

Anticipazioni My Home My Destiny: puntata del 26 agosto 2023 su Canale5.

Nella puntata di oggi di My Home My Destiny, Zeynep si mostra determinata a spingere Benal a confessare tutto a Mehdi. La giovane donna è felice quando Mehdi si risveglia dal coma e decide di affrontare Benal per farle confessare la verità. Nel frattempo, Goksu prende una decisione importante: incontrare Benal e spingerla a rivelare a Mehdi che il figlio che aspetta è suo.

Benal, d’altra parte, è pronta a farsi da parte se Mehdi desidera sposare la madre del suo bambino. Entrambe le donne sperano che le loro vite possano cambiare e che Mehdi possa sposare la madre del bambino.

Nel frattempo, Nuh porta una notizia drammatica a Mehdi che potrebbe sconvolgere ancora di più la sua vita. Nel frattempo, Bayram, deciso a vendicarsi, va alla ricerca di Tilki Ahmed per mettere in atto il suo piano.

Nonostante tutto, Zeynep ama ancora Mehdi e lo veglia mentre lui si sveglia. Tuttavia, Mehdi non ricorda nulla di ciò che Zeynep gli ha detto durante il coma. Con grande determinazione, Zeynep affronta Benal per farle confessare a Mehdi della gravidanza.

Benal è sorpresa e commossa dal sacrificio che Zeynep è disposta a fare per il bene del bambino.

Nel frattempo, Mehdi viene dimesso dall’ospedale, ma Nuh lo avverte della vendetta imminente di Bayram.

Bayram è, infatti, in procinto di organizzare un attacco alla casa di Tilki Ahmed. Tutto questo e molto altro ancora nella puntata di oggi di My Home My Destiny, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale5.