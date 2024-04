Calcio spagnolo

Il giovane stella del tennis italiano Jannik Sinner sarà il testa di serie numero 1 al prossimo torneo della Caja Magica. Sinner, che debutterà contro Lorenzo Sonego o un qualificato, avrà un tabellone impegnativo con avversari del calibro di Medvedev, Ruud e Tsitsipas.

Inoltre, c’è la possibilità che il talentuoso giocatore spagnolo Carlos Alcaraz partecipi al torneo, anche se al momento non ha ancora confermato la sua presenza.

Una notizia che farà sicuramente felici i fan del tennis è la conferma della presenza del leggendario Rafael Nadal al Masters 1000 di Madrid. Nadal, che è amatissimo dal pubblico spagnolo, si presenterà sicuramente in gran forma per cercare di aggiudicarsi il titolo.

Per chi non potrà essere presente a Madrid, c’è comunque la possibilità di seguire il torneo in diretta televisiva su Sky Sport o in streaming su NOW. Le migliori racchette del mondo si sfideranno dal 24 aprile al 5 maggio per conquistare il prestigioso trofeo, e non mancheranno di regalare emozioni e colpi spettacolari agli appassionati di tennis di tutto il mondo.