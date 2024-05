Calcio spagnolo

Una nuova versione della Lotus Emira sta per arrivare in Italia, equipaggiata con un motore 2.0 turbo benzina a 4 cilindri che promette prestazioni di accelerazione e velocità notevoli. Le sospensioni rigide, ma ben tarate, assicurano un’ottima tenuta di strada, mentre il propulsore tedesco offre un’erogazione dolce e lineare. Tuttavia, il cambio robotizzato doppia frizione non sempre risulta reattivo durante la guida.

Il design della vettura è ispirato alla hypercar elettrica Evija e l’abitacolo vanta finiture di qualità e comfort moderni. La Lotus Emira in arrivo in Italia avrà un prezzo di partenza di 98.810 euro nell’allestimento “First Edition”, con una dotazione di serie ricca e la possibilità di personalizzazione con optional come vernici e rivestimenti interni.

In sintesi, la nuova Lotus Emira con motore 2.0 turbo benzina promette prestazioni notevoli, una tenuta di strada precisa e un abitacolo confortevole e moderno. Nonostante alcune criticità nel cambio robotizzato, il veicolo si distingue per il design ispirato alla hypercar Evija e per la possibilità di personalizzazione offerta ai clienti. Per gli amanti delle vetture sportive di alta gamma, la Lotus Emira si preannuncia come una scelta interessante sul mercato automobilistico italiano.