Calcio spagnolo: Israele – Hamas: le ultime notizie dalla guerra odierna

Il Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato che le forze israeliane rimarranno nella Striscia di Gaza fino a quando tutti gli ostaggi saranno liberati. Gallant ha annunciato che i futuri negoziati con Hamas si terranno durante i combattimenti. Inoltre, il Ministro ha effettuato la sua prima visita alla Striscia di Gaza dall’inizio del conflitto, raggiungendo la zona via mare e accompagnato dal capo della Marina. Durante la sua visita, Gallant ha sottolineato l’importanza della pressione militare per ottenere il rilascio degli ostaggi. Secondo il Ministro, l’operazione militare e la guerra a Gaza non termineranno finché tutti gli ostaggi non torneranno in Israele. Gallant prevede inoltre che il cessate il fuoco sia di breve durata e ha indicato che i prossimi negoziati avverranno mentre le bombe cadono e le forze continuano a combattere.

