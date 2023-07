Calcio spagnolo

La palestra dello stadio Rocco di Trieste intitolata a Billy Marcuzzi, preparatore atletico della Triestina

La palestra dello stadio Rocco a Trieste verrà intitolata a Billy Marcuzzi, storico preparatore atletico della Triestina. La decisione è stata presa dalla giunta Dipiazza il 17 luglio scorso su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici e dell’assessore allo Sport. La richiesta di intitolare la palestra è stata presentata dal dottor Paolo Bergagna, presidente dei medici sportivi della Venezia Giulia e medico sociale della Triestina. Nella delibera di giunta si legge che l’intitolazione avverrà quanto prima.

Billy Marcuzzi, nato a Melbourne il 29 settembre 1958 e diplomato alla Scuola Superiore Duca D’Aosta di Trieste, ha ricoperto il ruolo di insegnante in vari istituti superiori, maestro di educazione fisica e preparatore atletico della Triestina Calcio dal 1989 al 1998 e dal 2018 al 2021. Durante la sua carriera, ha anche lavorato al Mestre dal 1998 al 2001 e ha avuto esperienze lavorative in Africa, Iran e Cina.

La decisione di intitolare la palestra a Marcuzzi è un riconoscimento al suo contributo nel mondo dello sport e in particolare alla Triestina. Il dottor Paolo Bergagna, che ha presentato la proposta, ha anche auspicato l’organizzazione di una giornata di aggiornamento per preparatori atletici, in modo da valorizzare e condividere le competenze degli esperti del settore.

L’intitolazione della palestra rappresenta un modo tangibile per celebrare la figura di Billy Marcuzzi e renderlo un punto di riferimento per gli atleti che si allenano nella struttura. La Triestina Calcio, in particolare, ha vissuto importanti momenti di successo sotto la guida di Marcuzzi e questa decisione rappresenta un segno di gratitudine verso tutto ciò che ha fatto per il club.

L’inaugurazione ufficiale della palestra intitolata a Billy Marcuzzi verrà annunciata a breve. Ci aspettiamo che sia un evento importante non solo per la città di Trieste, ma per tutta la comunità sportiva. La giornata di aggiornamento per preparatori atletici proposta dal dottor Paolo Bergagna potrebbe essere un’opportunità per condividere le conoscenze e le esperienze degli allenatori della regione e migliorare la preparazione atletica di tutti gli sportivi.

La palestra dello stadio Rocco diventerà quindi un luogo simbolo, un omaggio a un grande professionista che ha dedicato la sua vita allo sport e ha contribuito allo sviluppo della Triestina Calcio. L’intitolazione si inserisce anche in un più ampio programma di valorizzazione delle eccellenze sportive della città, che punta a promuovere e sostenere i talenti locali e a incentivare la pratica sportiva tra i giovani.