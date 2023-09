Calcio spagnolo

L’uomo d’affari egiziano Mohammed Al-Fayed è morto all’età di 94 anni, secondo quanto comunicato dal Fulham Football Club, di cui Al-Fayed è stato proprietario fino al 2013. La notizia ha suscitato grande tristezza nel club, che ha definito Al-Fayed una figura importante per la sua storia.

La famiglia di Al-Fayed ha confermato la morte del loro caro e ha rivelato che è avvenuta serenamente mercoledì 30 agosto 2023. La notizia è giunta come un duro colpo per i suoi cari, che ora chiedono rispetto per la loro privacy in questo momento difficile.

Mohammed Al-Fayed ha fatto la storia del Fulham FC durante il suo mandato come proprietario e presidente del club. Durante gli anni in cui ha guidato la squadra, il club ha vissuto alcuni dei suoi momenti di maggior successo, con la promozione in Premier League nel 2001 e la partecipazione all’Europa League nel 2009-2010.

Il club ha voluto rendere omaggio a Al-Fayed per il suo contributo alla squadra e alla sua crescita nel corso degli anni. Il presidente del Fulham FC, Tony Khan ha dichiarato: “Siamo profondamente rattristati dalla notizia della morte di Mohammed Al-Fayed. È stato un proprietario straordinario per il nostro club e il suo impegno per il Fulham FC lascia un’eredità duratura”.

Anche i tifosi del Fulham FC hanno espresso la loro tristezza per la perdita di Al-Fayed, ricordando i giorni di gloria che hanno vissuto grazie alla sua guida. I social media sono stati invasi da messaggi di cordoglio e gratitudine da parte dei sostenitori del club.

Oltre al suo coinvolgimento nel calcio, Mohammed Al-Fayed era anche noto per essere stato il proprietario di Harrods, uno dei più prestigiosi magazzini di lusso a Londra. La sua figura carismatica e il suo impegno nel mondo degli affari lo hanno reso una personalità di spicco in ambito internazionale.

In questo momento di lutto, il Fulham FC si prepara a rendere omaggio a Al-Fayed durante la prossima partita casalinga, con una cerimonia speciale per ricordare l’ex proprietario e presidente del club. La notizia della morte di Mohammed Al-Fayed ha lasciato un vuoto nel cuore dei tifosi e lascia un’importante pagina della storia del Fulham FC.