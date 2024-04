Calcio spagnolo: Tutti gli invitati al compleanno di Victoria Beckham – Vanity Fair Italia

La stilista e ex star delle Spice Girls, Victoria Beckham, ha ringraziato pubblicamente amici e familiari per aver celebrato il suo 50° compleanno con un lussuoso party a Londra. La designer ha condiviso su Instagram una serie di foto con ospiti selezionati come Eva Longoria, Tom Cruise, Salma Hayek e persino le sue ex compagne delle Spice Girls.

Il mega party si è tenuto presso il club londinese Oswald’s e ha visto la partecipazione di circa cento ospiti. Durante la serata sono state stappate niente meno che 3000 bottiglie di vino e 500 di champagne, mentre David Beckham ha tenuto un discorso romantico in onore della moglie e i figli hanno dedicato dolci parole.

Victoria ha continuato i festeggiamenti anche in Costa Azzurra, dove ha goduto di un viaggio in jet privato con la famiglia. Tuttavia, la moglie di Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, non era presente al party, alimentando così i rumors di tensioni tra suocera e nuora.

Peltz ha spiegato su Instagram di aver preferito stare vicino alla nonna anziché partecipare al party con le star. Nonostante la sua assenza, Victoria ha definito il ritrovarsi tutti insieme come il regalo più bello del suo compleanno.