Calcio spagnolo

È con grande tristezza che annunciamo la morte dell’attore Tommaso Accardo, noto per essere stato la spalla di Fiorello in TV e negli spot pubblicitari. L’attore è scomparso all’età di 84 anni nella città di Mentana, in provincia di Roma, dove era solito fare lunghe passeggiate.

Fiorello ha voluto rendere omaggio al suo amico con un post sui social, condividendo una foto insieme e scrivendo “Ciao Tommasino”. I due avevano lavorato insieme in numerosi spot pubblicitari, soprattutto per compagnie telefoniche, e avevano condiviso il palcoscenico nel varietà “Stasera pago io”.

Tommaso Accardo, conosciuto affettuosamente come Tommasino, era nato nel 1939 a Gibellina, in provincia di Trapani. L’attore aveva anche preso parte al film comico “Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone” del 1985, in cui recitava accanto a Gigi e Andrea, e aveva fatto alcune apparizioni nella serie televisiva “Boris”.

Tommasino era una figura molto popolare e solare, riconoscibile per i suoi baffi e la scoppola siciliana. Il pubblico non ha dimenticato il suo talento e la sua simpatia, come dimostrano i numerosi commenti di cordoglio che sono stati pubblicati sotto il post di Fiorello.

L’attore lascia un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo italiano e sarà ricordato con affetto sia dai suoi colleghi che dai suoi fan. Le sue interpretazioni rimarranno nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo attraverso lo schermo televisivo e cinematografico.

I funerali di Tommaso Accardo si svolgeranno a Mentana, dove l’attore viveva da diversi anni. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il panorama cinematografico italiano, ma il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di ammirarne il talento.